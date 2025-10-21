Intentan robar ropa de tiendas en San Pedro y son descubiertas

Dos jóvenes de 18 años fueron detenidas por presuntamente intentar sacar prendas de ropa sin pagar en Lefties y Bershka.

Dos jóvenes vieron frustrados sus planes de cometer un presunto robo en tiendas de ropa ubicadas dentro de un centro comercial de San Pedo.

La captura de ambas jóvenes de 18 años de edad ocurrió después de que el personal de seguridad de las tiendas Lefties y Bershka las acusaron de tomar las prendas y presuntamente pretendían irse sin pagarlas, por lo que dieron aviso a las autoridades.

La policía de San Pedro arribó al centro comercial Plaza San Agustín y detuvo a las dos jóvenes identificadas como Elda “N” y Osmara “N”.

El monto de lo robado asciende a los 16 mil pesos, aproximadamente.

Las jóvenes fueron trasladadas a las instalaciones del C2 para continuar con las investigaciones correspondientes y definir su situación legal.