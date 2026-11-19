La Fiscalía trabaja en la identificación de los responsables mediante la recopilación de datos y testimonios que permitan establecer quiénes participaron

Fueron varios los sujetos que agredieron a golpes a un joven de tan solo 19 años, quien perdió la vida cuando se dirigía a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León trabaja en la identificación de los responsables, mediante la recopilación de datos y testimonios que permitan establecer quiénes participaron en la agresión y posteriormente dar con su paradero, informó Alejandro Carlín, vicefiscal del estado.

“De acuerdo a testigo, esta persona iba a la iglesia que se encuentra en la Independencia, sin embargo, se pierde por la misma colonia y posteriormente es agredido por varios sujetos, de los cuales se están llevando las investigaciones correspondientes para la identificación de los mismos”, dijo Carlín.

La víctima fue identificada como Christian Alexis. De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven iba acompañado de otro hombre, con quien se dirigía a la Basílica de Guadalupe, cuando fueron interceptados por varios sujetos que viajaban a bordo de un automóvil.

Los agresores comenzaron a golpear a ambos jóvenes, sin embargo, Christian Alexis recibió un fuerte golpe en la cabeza que terminó por quitarle la vida.

El acompañante, quien presenció los hechos, trasladó posteriormente a la víctima al Hospital Universitario, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

“Hay un testigo presencial, el cual advierte que habían sido agredidos y posteriormente este sujeto, que es testigo, lo lleva al Hospital Universitario y es en donde se refiere que ya se encontraba sin vida la persona. La causa de la muerte es a raíz de una contusión profunda de craneo”, agregó el vicefiscal.

La agresión ocurrió durante la tarde del domingo 15 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar a los sujetos que participaron en el ataque.