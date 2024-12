Intentan huir tras chocar a taxi y quedan detenidos

Dos hombres, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizaron un choque y luego intentaron huir en dos ocasiones en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Reforma, en el Centro de Monterrey.

Todo ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux impactó la parte trasera de un Hyundai Grand i10 que se encontraba estacionado.

El vehículo, utilizado como taxi, pertenece a José Zapata, quien relató que tras el choque, los responsables intentaron escapar del lugar.

“Me pegaron en la parte de atrás. Se pelaron, pero dejaron pedazos de la camioneta en el lugar. Todo coincidía: el chavo de gorra roja era el piloto y estaban todos alcoholizados”, comentó el afectado.

Aunque los responsables lograron alejarse inicialmente, la situación dio un giro inesperado cuando, minutos después, regresaron al lugar para comprar tacos en un puesto cercano. Fue entonces cuando Zapata, quien se encontraba en la zona, los identificó y avisó a una patrulla que estaba en la zona.

“Regresaron como si nada a los tacos. Fue ahí cuando me acerqué y confirmé que eran ellos. Estaban bajando cervezas de la camioneta para esconderlas, pero los vi. Llamé a la policía, y en ese momento los detuvieron. Incluso el conductor ya se quería ir otra vez”, agregó Zapata.

El testigo relató que tras regresar al lugar, los implicados intentaron huir por segunda ocasión cuando se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Sin embargo, la rápida intervención de los oficiales de la Policía de Monterrey evitó que escaparan nuevamente.

“Se subieron a la camioneta como si nada, pero los alcanzamos justo a tiempo. Ya estaban a punto de irse. Querían pelearse y estaban muy agresivos. La Policía tuvo que actuar rápido para controlarlos”, añadió el taxista.

En el lugar, los uniformados encontraron varias botellas de cerveza en la camioneta, lo que reforzó la sospecha de que los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El conductor de la Toyota Hilux y su acompañante fueron detenidos por los elementos policiales y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey. Ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

El propietario del taxi afectado señaló que espera que los responsables se hagan cargo de los daños ocasionados a su vehículo. Sin embargo, mencionó que hasta el momento no ha recibido una respuesta clara de los implicados ni de sus posibles acompañantes.

“Ellos estaban aquí en los tacos como si nada. Dicen que no son amigos de los demás que estaban en la camioneta, pero todos estaban alcoholizados. No sé ni de dónde son, pero espero que respondan por el daño que me hicieron”, expresó.

