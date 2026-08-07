Intenta trailero embestir a manifestantes en Juárez

Un tráiler intentó cruzar un bloqueo por apagones en Juárez, desató un accidente y momentos de tensión tras un altercado con vecinos.

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Momentos de tensión se vivieron durante la noche del miércoles en el municipio de Juárez, luego de que el conductor de un tráiler intentara abrirse paso por un bloqueo realizado por vecinos que protestaban por la falta de energía eléctrica, provocando un accidente vial y generando pánico entre los manifestantes.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida San Roque, a la altura de la colonia Gardenias, donde decenas de habitantes mantenían cerrada la circulación como medida de presión para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, el cual, aseguraban, llevaba varias horas suspendido.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un tráiler quedó detenido frente al bloqueo y, tras una discusión con algunas personas, presuntamente los manifestantes quebraron los cristales de la unidad de carga.

Ante la situación, el trailero aceleró para escapar del lugar, atravesando el bloqueo y poniendo en riesgo a quienes se encontraban sobre la vialidad. Durante la maniobra impactó un taxi y otros vehículos que se encontraban en la zona, mientras que vecinos señalaron que incluso intentó arrollar a varias personas que participaban en la manifestación.

Tras el percance, el conductor continuó su marcha y abandonó el sitio antes de que pudiera ser retenido por las autoridades.

El incidente provocó momentos de caos entre los habitantes, quienes se dispersaron para evitar ser alcanzados por la pesada unidad, mientras que varios vehículos resultaron con daños materiales a consecuencia del impacto.