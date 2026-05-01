Intenta robo de cable, muere electrocutado en Ruiz Cortines

Las primeras pesquisas presumen que la víctima subió a la parte alta del puente metálico peatona con la intención de llevar a cabo un robo de cableado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al intentar robar cable eléctrico, un hombre murió electrocutado sobre un puente peatonal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana en el paso peatonal ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines y 18 de Marzo en la colonia Pedro Lozano.

Se estableció que en el lugar murió un hombre de aproximadamente 40 años de edad de complexión delgada y de un metro con 70 de estatura.

Las primeras pesquisas presumen que la víctima subió a la parte alta del puente metálico peatona con la intención de llevar a cabo un robo de cableado.

Sin embargo al manipular el cable y al hacer tierra con el metal del puente sobrevino una descarga.

Esto provocó que la energía eléctrica entrara por una de las manos y en cuestión de minutos muriera electrocutado.

La descarga impactó una caja de fusibles instalada a 20 metros de las escaleras.

Los hechos provocaron una fuerte movilización de efectivos de la policía de Monterrey y paramédicos de Protección Civil.

Al revisar el cuerpo establecieron que este ya se encontraba sin vida.

La víctima quedó boca abajo en la orilla del lado oriente del puente y con el brazo derecho fuera de la estructura metálica.

Un carril de la avenida Ruiz Cortines fue cerrado antes de llegar a la cale 18 de Marzo.