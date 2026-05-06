Intenta robar vivienda en Escobedo; dueño le dispara

Hombre ingresa a domicilio con la presunta intención de robar, pero es recibido a tiros por un general del Ejército retirado, dueño de la propiedad

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Una fuerte movilización provocó un hombre que al intentar robar en una casa fue baleado por un general del Ejército retirado, dueño de la propiedad, en Escobedo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas del martes en una residencia ubicada en las calles de La Cañada y El Caporal, en la colonia Nueva Ex Hacienda El Canadá.

Se estableció que el desconocido ingresó a la propiedad y posteriormente forzó la puerta principal del domicilio.

Según las primeras Investigaciones se reveló que el militar al darse cuenta de la presencia del delincuente accionó una pistola escuadra hiriéndolo en la pierna.

Tras lo anterior el delincuente salió de la residencia y huyó corriendo dejando un rastro de sangre sobre la banqueta de la calle El Caporal.

La colonia ubicada entre la carretera a Colombia y la avenida Benito Juárez, fue materialmente situada por elementos de la Policía municipal y agentes ministeriales.

Mientras que el delincuente comenzó a ser rastreado por los efectivos estatales, el militar retirado fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Escobedo ante el Ministerio Público.

Personal de Servicios Periciales revisó el interior de la casa donde localizó un casquillo.

Calles como El Granjero, El Lindero, El Angostadero, La Acequia, Mariano Escobedo y otras fueron revisadas.

Asimismo elementos de homicidios revisaron varias clínicas cercanas al lugar.

Hasta el momento unidades de la Policía Ministerial trataban de localizar al responsable de la agresión.