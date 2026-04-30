Intenta robar ropa en centro comercial de Punto Valle, San Pedro

El presunto responsable ingresó al centro comercial Punto Valle y en un descuido se apoderó de un pantalón y unas sandalias

Al intenta robar ropa de un centro comercial en San Pedro, un hombre fue detenido por la policía municipal.

De acuerdo a la información, el inculpado fue identificado como Jesús, de 32 años de edad.

La Policía de San Pedro informó que los hechos ocurrieron en el centro comercial Punto Valle ubicado sobre la avenida Ricardo Margain.

Se estableció que el presunto responsable ingresó a ese centro comercial y en un descuido se apoderó de un pantalón y unas sandalias.

Sin embargo al intentar salir con la mercancía fue interceptado por guardias de la empresa.

Posteriormente fue entregado a la policía para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación.