Intenta raptar a niña y la abandona en hotel de Monterrey

El sospechoso al darse cuenta de que estaba siendo seguido por los policías de Monterrey abandonó a la menor y se dio a la fuga

Un hombre fue detenido por la presunta privación ilegal de la libertad de una niña, a la que llevó a un hotel en el centro de Monterrey.

Las cámaras del C4 captaron el momento en que el hombre, identificado como José Manuel P., de 33 años edad se llevó a una niña en el cruce de Madero y Rayón.

La abuelita de la menor solicitió el apoyo de la policía por lo que se implementó un operativo de búsqueda por parte de la Policía de Monterrey.

Al llegar al sitio, una señora de la tercera edad informó que se encontraba vendiendo dulces cuando vio que un hombre se llevó de la mano a su nieta de 10 años, que estaba en contra esquina.

Al reportar el hecho a la central de radio, con las características proporcionadas por la abuelita, se implementa un operativo por parte de la Policía de Monterrey en conjunto con personal del C4, a través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad.

Minutos después se informa que el presunto ingresó a un hotel en Modesto Arreola, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc.

Al llegar los elementos policiacos al sitio, el encargado refiere que solo está la menor allí, ya que el presunto salió cuando le informaron que no tenía habitaciones disponibles y debía esperar en la sala, por lo que dejó a la niña y quedó en regresar minutos después.

A través de las cámaras del C4 le dan seguimiento al hombre que se traslada a la zona del Mesón Estrella.

En el cruce de Juan Méndez y Aramberri es cuando los oficiales logran la detención del presunto.

La señora de 74 años, con domicilio en Saltillo, Coahuila, pudo reencontrarse con su nieta al ser trasladada al hotel por los elementos de la corporación regiomontana.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten.