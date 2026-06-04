Intenta hacer un 'caballito' y termina chocando en Cadereyta

El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la calle Escobedo, en su cruce con Treviño, en pleno centro del municipio

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Lo que pretendía ser una maniobra de exhibición terminó en un bochornoso accidente para un joven motociclista que perdió el control de su unidad mientras realizaba una acrobacia conocida como “caballito” en calles del centro de Cadereyta.

El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre la calle Escobedo, en su cruce con Treviño, en pleno centro del municipio, donde el conductor circulaba a bordo de una motocicleta cuando intentó levantar la parte frontal del vehículo para ejecutar la maniobra.

De acuerdo con testigos, el peso de la unidad terminó por vencer al motociclista, quien perdió el control y se proyectó contra otra motocicleta que se encontraba algunos metros más adelante.

La colisión provocó daños materiales y llamó la atención de comerciantes, peatones y automovilistas que transitaban por la zona, quienes observaron el accidente ocurrido a plena luz del día.

Tras el percance, algunas personas recriminaron la conducta del joven por realizar maniobras peligrosas en una vialidad concurrida. El motociclista ofreció disculpas a los presentes luego de lo sucedido.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de hechos son recurrentes debido a que estudiantes del Conalep ubicado en la zona suelen realizar acrobacias y maniobras de riesgo con motocicletas en las calles cercanas al plantel.

Habitantes del centro de Cadereyta manifestaron su preocupación por estas prácticas, al advertir que podrían terminar provocando accidentes de mayores consecuencias para peatones, automovilistas o los propios conductores.