Intenta fugarse en moto pero no prendió y lo detienen con droga

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de mayo, sobre la avenida Perimetral Sur, donde los oficiales observaron a dos personas intercambiando supuesta droga.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Santa Catarina tras ser sorprendido presuntamente realizando una venta de droga en la colonia Lomas del Poniente.

Los hechos ocurrieron la noche del 1 de mayo, sobre la avenida Perimetral Sur, donde los oficiales observaron a dos personas intercambiando un envoltorio con una sustancia con características de la marihuana.

Al notar la presencia policiaca, uno de los sujetos huyó a pie, mientras que el otro intentó escapar en una motocicleta, sin lograr encenderla.

El detenido fue identificado como Juan Francisco “N” de 34 años, a quien durante una revisión le aseguraron cinco bolsas con hierba similar a la marihuana y diez envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, además de una cangurera, así mismo, se aseguró la motocicleta en la que intento huir.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.