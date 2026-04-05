Intenta asaltar tienda en Fomerrey; empleados lo someten

La valentía de los empleados de una tienda de abarrotes, evitó que un delincuente armado asaltara el negocio en la colonia Fomerrey 35.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, pocos minutos después de que el negocio con razón social Abarrotes y Depósito David abrió las puertas.
Cerca de las cinco de la mañana, el delincuente ingresó con un arma en la mano y amenazó a una joven que labora como cajera.
Durante varios minutos, el sujeto mantuvo bajo la incertidumbre y terror a los empleados.
Sin embargo, la valentía de dos de ellos al darse cuenta de los hechos salieron por una segunda puerta y sorprendieron al delincuente.
Sin pensarlo dos veces ni de que sus vidas estaban en riesgo, tomaron al sujeto por la espalda y lo tiraron al suelo, mientras que varios de sus compañeros y clientes terminaron por neutralizarlo.
Ante el temor de que fueran víctimas del delincuente lo maniataron con cinta plástica y lo mantuvieron tirado en el piso.
A pesar de que el reporte de los hechos fue a las cinco de la mañana y a esa hora se pidió el apoyo a Fuerza Civil, los policías llegaron una hora después.
A bordo de la patrulla, el presunto delincuente fue trasladado a las instalaciones de Fuerza Civil en la zona norte.