Intenta asaltar tienda en Fomerrey; empleados lo someten

Hombre ingresa como cliente a tienda de abarrotes para asaltarla, pero es sometido y entregado a las autoridades por empleados del negocio

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La valentía de los empleados de una tienda de abarrotes, evitó que un delincuente armado asaltara el negocio en la colonia Fomerrey 35.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, pocos minutos después de que el negocio con razón social Abarrotes y Depósito David abrió las puertas.

Cerca de las cinco de la mañana, el delincuente ingresó con un arma en la mano y amenazó a una joven que labora como cajera.

Durante varios minutos, el sujeto mantuvo bajo la incertidumbre y terror a los empleados.

Sin embargo, la valentía de dos de ellos al darse cuenta de los hechos salieron por una segunda puerta y sorprendieron al delincuente.

Sin pensarlo dos veces ni de que sus vidas estaban en riesgo, tomaron al sujeto por la espalda y lo tiraron al suelo, mientras que varios de sus compañeros y clientes terminaron por neutralizarlo.

Ante el temor de que fueran víctimas del delincuente lo maniataron con cinta plástica y lo mantuvieron tirado en el piso.

A pesar de que el reporte de los hechos fue a las cinco de la mañana y a esa hora se pidió el apoyo a Fuerza Civil, los policías llegaron una hora después.

A bordo de la patrulla, el presunto delincuente fue trasladado a las instalaciones de Fuerza Civil en la zona norte.