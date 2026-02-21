Intensifican vacunación contra sarampión este fin de semana en NL

La delegación del IMSS en la entidad habilitará de manera extraordinaria nuevas alternativas de vacunación durante el fin de semana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensificará las acciones de vacunación contra el sarampión este sábado 21 y domingo 22 de febrero en Nuevo León, mediante la instalación de módulos en puntos estratégicos, incluyendo la modalidad drive thru, con el objetivo de ampliar la cobertura entre la población abierta.

Como parte de un reforzamiento implementado por el Instituto a nivel nacional, la delegación del IMSS en la entidad habilitará de manera extraordinaria nuevas alternativas de vacunación durante el fin de semana.

Módulos de vacunación disponibles en Monterrey

Entre los puntos habilitados para la aplicación del biológico se encuentran los siguientes módulos:

Subdelegación No. 4

Av. Ignacio Morones Prieto 546, Col. Independencia, Monterrey

Modalidad: Drive thru

Horario: 8:00 a 20:00 horas

Unidad de Medicina Física y Rehabilitación (UMFyR) No. 1

Av. Constitución, en el complejo Félix U. Gómez (entre el HGZ 2 y la UMAE 23), Col. Centro, Monterrey

Modalidad: Drive thru

Horario: 8:00 a 20:00 horas

Centro de Seguridad Social No. 1

Av. Constitución y Porfirio Díaz (al lado del Teatro IMSS), Monterrey

Modalidad: Peatonal

Horario: 8:00 a 20:00 horas

Guardería 2

Av. Ruiz Cortines y calle Cerezo, Col. Moderna, Monterrey

Modalidad: Peatonal

Horario: 8:00 a 20:00 horas

Unidades médicas también contarán con módulos permanentes

Además de estos puntos, todas las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) y Unidades de Medicina Familiar (UMF) dispondrán de módulos tradicionales de vacunación de manera permanente, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Grupos prioritarios para la aplicación de la vacuna

La vacuna será aplicada prioritariamente a los siguientes grupos de población:

• De 6 meses a 12 años para iniciar o completar esquema de vacunación;

• Personas de 13 a 49 años sin esquema de vacunación o con una sola dosis.

El Instituto Mexicano del Seguro Social implementa este tipo de estrategias con el objetivo de fortalecer la salud preventiva de la población y ampliar la protección contra enfermedades como el sarampión.