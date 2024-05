Intensifican labores contra incendio en Sierra de Santiago

Mediante el “Nuevo León Informa”, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha informado que el gobierno estatal ha intensificado las labores de contención del incendio forestal que han afectado la región neolonesa desde el miércoles pasado en la Sierra de Santiago.

En respuesta a esta situación, el gobierno estatal ha movilizado un amplio operativo para controlar el incendio.

Este despliegue incluye helicópteros y cientos de brigadistas de diversos municipios. Las fuerzas de Protección Civil, el medio ambiente y otros organismos locales están trabajando en conjunto.

Uno de los helicópteros más importantes en esta operación es un Black Hawk, que tiene una gran capacidad para transportar agua. Además, se han alquilado helicópteros privados para reforzar los esfuerzos.

“Ya hay helicópteros y cientos de brigadistas de todos los municipios. Ayer fui al centro de mando. Ahí está el alcalde, la CONANP, Medio Ambiente, y ahí anda Erick Cavazos de Protección Civil. Ya Fuerza Civil mandó sus helicópteros, sobre todo el Black Hawk, que es el que más puede cargar agua. También rentamos helicópteros privados".

“Vamos a tratar de cerrarlo hoy mismo si es posible, ojalá que no haya viento. Vamos a bombardear justo encima de la montaña, ahorita van saliendo para ver si logramos captar humedad y lluvia”, señaló el gobernador Samuel García.

El objetivo es apagar el incendio lo más pronto posible, idealmente dentro del día, siempre y cuando las condiciones del viento sean favorables. Se están realizando bombardeos de agua en las áreas afectadas y se está intentando captar humedad y lluvia para ayudar a extinguir el fuego.

García pidió tranquilidad a la población al asegurar que el incendio no representa un riesgo inmediato para las áreas habitadas. Se han tomado medidas preventivas en las cabañas cercanas, asegurando que estas áreas están protegidas y limpias.

“No hay de qué preocuparse en el tema población. Todavía no está cerca ni siquiera de donde hay gente. Si está cerca de unas cabañas, ya se protegió y se limpió; no va a llegar hasta allá. A Nuevo León le pido paciencia, como no es de peligro. Les quiero decir que se va a controlar, de hecho, ya está controlado”, declaró Samuel García.

Samuel García compartió que, según los expertos, estos incendios fueron provocados por rayos y se han clasificado como incendios naturales. El gobernador explicó que estos incendios se caracterizan por consumir principalmente plantas descompuestas, lo que significa que no dañan los troncos ni las copas de los árboles. Sin embargo, la presencia de humo ha cubierto la ciudad durante los últimos dos días, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad del aire.

“Me dicen los rescatistas, los brigadistas, que son incendios naturales y aunque no lo crean. Yo tampoco lo creo, pero ellos, que son los científicos, nos dicen que estos incendios fueron provocados por rayos del mismo fenómeno del miércoles pasado, cuando cayó un rayo y se empezó a incendiar.”

“Son incendios naturales porque solamente consumen hojas y plantas descompuestas, que no afectan tronco ni copa”, señaló el gobernador Samuel García.

El gobernador pidió paciencia a los ciudadanos de Nuevo León, indicando que aunque el incendio está controlado, tomará varios días apagarlo por completo. Mientras tanto, la ciudad podría seguir enfrentando problemas de contaminación por humo durante los próximos tres o cuatro días.

Comentarios