Intensifica Salud acciones contra el dengue en NL

Por: Vanessa Aguilar

11 Agosto 2025, 20:15

En Nuevo León, de enero a la fecha, se han presentado 51 casos de dengue, de los cuales 18 corresponden a dengue no grave y el resto a dengue grave

La Secretaría de Salud arrancó los trabajos de la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue que se llevará a cabo del  11 al 17 de agosto, cuando se intensificarán las acciones contra el mosquito transmisor de esta enfermedad. 

En Nuevo León, de enero a la fecha, se han presentado 51 casos de dengue, de los cuales 18 corresponden a dengue no grave y el resto a dengue grave y dengue con signos de alarma. Desafortunadamente, se ha presentado una defunción.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular de salud, dio el banderazo de salida a la jornada bajo el lema “Por tu bienestar unidos contra el Dengue”.

Los trabajos en las colonias incluirán fumigaciones, nebulizaciones y llevando una serie de mensajes sobre las acciones que se deben realizar para no tener objetos que acumulen agua.

“La gran estrategia no se trata solo de visitar las casas y fumigar, sino que al hacerlo también se debe educar, concientizar, y, sobre todo, enseñar la estrategia “lava, tapa, voltea y tira”, dijo Marroquín.

Es estado por su ubicación geográfica, tiene las condiciones ambientales propicias para el desarrollo y reproducción del mosquito transmisor del dengue, por lo que la intensificación de las actividades en el control vectorial es de suma importancia para la protección y bienestar de la población.

“Durante el mes de agosto y durante el mes de septiembre tenemos el riesgo más alto de todo el año y hacemos esa intensificación de estrategias. Esta es tarea de todas y de todos, ustedes llevando y acercando los servicios de salud a la comunidad, el personal de vectores trabajando al interior y por las colonias de cada rincón de nuestro estado y nosotros generando información y haciendo conciencia de la enfermedad.” 

Ante esta situación, la funcionaria exhortó a la ciudadanía a evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan ser propicios para la reproducción del mosquito. 

También estar atentas y atentos a la visita del personal de Salud que se encuentra visitando colonias de todos los municipios para fumigar. Es por ello que se invita a la ciudadanía a abrir sus casas y ventanas.

Los síntomas generales del dengue son fiebre alta, dolor detrás de los ojos, erupción en la piel, náuseas y vómito, dolor en cabeza y articulaciones, así como falta de apetito, por lo que si se presenta alguno de ellos se debe a acudir a consultar de manera inmediata.

