Intensifica municipio de Monterrey trabajos de bacheo por lluvias

Con cuadrillas activas las 24 horas, las autoridades reparan vialidades principales tras las recientes precipitaciones pluviales.

El Gobierno de Monterrey intensificó los trabajos de bacheo en las principales avenidas y sectores de la ciudad. El secretario de Servicios Públicos municipal, Hugo Salinas, informó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, se intervinieron 1,800 metros cuadrados de carpeta asfáltica en un periodo de cinco días utilizando asfalto en frío en las zonas con mayor flujo vehicular.

Tras concluir las lluvias, las cinco delegaciones de Servicios Públicos activaron operaciones las 24 horas del día, desplegando 15 cuadrillas distribuidas estratégicamente. Actualmente, el personal repara diariamente un promedio de 1,200 metros cuadrados mediante dos modalidades de trabajo:

Bacheo fijo para zonas con daños estructurales mayores.

Bacheo de volanta para atender afectaciones rápidas y emergentes.

Entre las principales vialidades intervenidas por las cuadrillas municipales destacan:

Avenida Abraham Lincoln

Avenida Paseo de los Leones

Avenida Félix U. Gómez

El funcionario municipal señaló que el despliegue continuará de forma permanente tanto en las grandes arterias viales como al interior de las colonias. Los ciudadanos que detecten baches o hundimientos en sus sectores pueden realizar sus reportes directamente a la línea telefónica 072 para su programación y atención.