Intensifica Monterrey limpieza en Basílica de Guadalupe

Cuadrillas realizan poda, barrido y recolección de basura rumbo al 12 de diciembre; en 2025 retiraron 140 toneladas durante la temporada de peregrinaciones

El municipio de Monterrey realiza una segunda intervención de limpieza y mantenimiento en la Basílica de Guadalupe y sus alrededores, como parte de los preparativos rumbo a la celebración del próximo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe.

La tarea se ejecuta a través de las cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos.

Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, los trabajos fueron supervisados por los secretarios de Servicios Públicos, Hugo Salinas; y de Administración, Marcelo Segovia.

Realizan labores de limpieza y mantenimiento

Decenas de empleados municipales realizan labores de limpieza, poda, barrido, deshierbe, pepena y pintura.

Segovia explicó que colocarán contenedores y botes de basura en puntos estratégicos a la redonda para facilitar el manejo de los residuos.

“Estaremos instalando botes de basura estratégicos, contenedores de basura en los diferentes puntos aquí, alrededor de la Basílica, para que nos ayuden a tirar la basura en su lugar y poder hacer más eficiente”, dijo.

A su vez, Salinas refirió que entre octubre y diciembre de 2025 se recibieron más de 1,100 peregrinaciones de fieles católicos, además de miles de visitantes que acudieron al Santuario.

Por ende, reforzarán las medidas para este año.

“Así es, 140 toneladas se levantaron en la temporada 2025. Estamos preparados para este 2026, esperamos 1,100 peregrinaciones y miles de visitantes. Tenemos que estar aquí de manera ardua para mantener de manera digna el lugar, tal como lo indica el alcalde: un lugar digno para todos los visitantes de la ciudad”, comentó Salinas.

Exhortan a visitantes a mantener limpia la zona

Ambos funcionarios exhortaron a los comerciantes y a los visitantes a mantener limpios los espacios, no arrojar basura en la vía pública y utilizar los contenedores para contribuir al orden y limpieza de la zona.

En una primera etapa de intervención, el Municipio realizó labores de deshierbe en 5 mil metros cuadrados alrededor de la Basílica y recolectó poco más de 5 toneladas de basura.

El gobierno de Monterrey mantendrá las labores de limpieza y atención en este sector de manera permanente durante la temporada de peregrinaciones, para que los espacios públicos estén en condiciones adecuadas para recibir a quienes acuden a la fiesta religiosa.