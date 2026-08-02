Intensifica FIDEURB mantenimiento urbano en el Área Metropolitana

Los trabajos se concentraron en áreas clave de los municipios de Monterrey, Guadalupe, General Escobedo y Cadereyta Jiménez

Con el objetivo de consolidar una infraestructura urbana funcional, segura y sostenible, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) desplegó durante la última semana un intenso operativo de mantenimiento que abarcó 117,150 metros cuadrados de espacio público y derivó en el retiro de 63,590 kilogramos de residuos, entre escombro, desechos urbanos, ramas y material voluminoso.

Estas acciones se alinean con la estrategia de la División Ambiental impulsada por el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, y la Secretaría de Medio Ambiente, orientada a elevar la calidad de vida de las familias neolonesas mediante entornos limpios y ordenados.

Mantenimiento integral a través de REPARAURB

Las cuadrillas de trabajo actuaron en 71 puntos estratégicos mediante el programa permanente REPARAURB, ejecutando labores de:

Limpieza y saneamiento: Barrido manual y mecánico, deshierbe, desbroce y retiro de desechos.

Atención a áreas verdes: Riego, mantenimiento constante y descacharrización.

Infraestructura comunitaria: Intervención en camellones, laterales, bajo puentes, parques, plazas públicas y vialidades de alta afluencia.

Los trabajos se concentraron en áreas clave de los municipios de Monterrey, Guadalupe, General Escobedo y Cadereyta Jiménez, reduciendo focos de contaminación y mejorando la seguridad vial y peatonal.

Impacto en la calidad de vida y resiliencia urbana

La Directora General de FIDEURB, María Guadalupe López Marchán, destacó que el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios públicos es pilar fundamental para el desarrollo sostenible del estado.

"En FIDEURB seguiremos trabajando de manera permanente para conservar nuestros espacios públicos en las mejores condiciones. Cada acción de mantenimiento contribuye a que las familias cuenten con entornos más limpios, seguros, accesibles y funcionales, fortaleciendo la imagen urbana y el desarrollo sostenible de Nuevo León", enfatizó la titular de la paraestatal.

Con estas intervenciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener una política pública orientada al cuidado del medio ambiente, la movilidad eficiente y la construcción de ciudades más resilientes ante los retos del futuro.