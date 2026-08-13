Intensifica División Ambiental acciones para proteger a NL

Tan solo durante la primera semana de agosto, la División Ambiental participó en la recolección de 116 mil kilogramos de residuos reciclables

La División Ambiental de Nuevo León intensificó sus intervenciones en la vía pública para combatir la contaminación, recuperar espacios y fortalecer la protección de los animales, informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna.

A un año del inicio de sus operaciones, el funcionario estatal destacó que este cuerpo operativo ha generado resultados medibles que, dijo, se reflejan en la recuperación de espacios públicos y en una mayor cultura de protección al medio ambiente y a los seres vivos.

Tan solo durante la primera semana de agosto, indicó que la División Ambiental participó en la recolección de 116 mil kilogramos de residuos reciclables y, mediante acciones de limpieza, contribuyó a recuperar 200 mil metros cuadrados de espacios públicos.

Además, atendió reportes relacionados con animales en situación de maltrato o abandono, logrando resguardar a 105 ejemplares.

“Las intervenciones en la vía pública son una forma muy efectiva de combatir la contaminación y, además, mejoran la calidad de vida de las personas, pues contar con entornos más limpios cambia su estado de ánimo y hace que se apropien de los espacios públicos”, señaló Flores Serna.

El funcionario agregó que las acciones de la División Ambiental también buscan fomentar una cultura de respeto y cuidado de los animales.

“La División Ambiental también nos ayuda a promover una cultura de respeto y cuidado de los animales. Todas estas acciones y los resultados nos ayudan a tener un Nuevo León más verde y menos contaminado para disfrutar con la familia”, afirmó.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno exhortó a la ciudadanía a participar en el cuidado del entorno y reportar conductas que dañen el medio ambiente a través de la línea 070 y el 9-1-1.