Intensas llamas en lote baldío alarman a vecinos en García

Habitantes del sector señalaron que el siniestro generó incertidumbre, al observar cómo el humo se elevaba y el resplandor del fuego aumentaba.

Un incendio en un lote baldío encendió las alertas entre habitantes del municipio de García, luego de que una intensa columna de humo y fuego fuera visible desde distintos puntos del norponiente del área metropolitana de Monterrey.

El siniestro se registró alrededor de las 20:40 horas en un predio ubicado sobre la avenida Imperial, en su cruce con Antiguo Camino a San José, en la zona de Mitras Bicentenario.

¿Cómo se propagó el fuego?

De acuerdo con reportes preliminares, las llamas avanzaron con rapidez al consumir matorral seco, lo que provocó que el incendio se extendiera en cuestión de minutos.

Habitantes del sector señalaron que el siniestro generó incertidumbre, al observar cómo el humo se elevaba y el resplandor del fuego aumentaba, ante el temor de que pudiera alcanzar viviendas cercanas.

Reportan intensa columna de humo y fuego al norponiente del área metropolitana de Monterrey. 🔥



🧯Elementos de auxilio arribaron al sitio y comenzaron las labores de contención, logrando controlar la situación.



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¿Cómo fue controlada la emergencia?

Elementos de auxilio arribaron al sitio y comenzaron las labores de contención, logrando controlar la situación tras varios minutos de trabajo coordinado.

¿Qué autoridades participaron?

En el lugar intervinieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García y bomberos, quienes trabajaron para sofocar el incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que las autoridades investigan las causas que pudieron haber originado el siniestro.