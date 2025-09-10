Intensa lluvia provoca inundaciones en el sur de Monterrey

En la Carretera Nacional se presentaron encharcamientos que complicaron la circulación, aunque no se reportaron mayores incidentes ni personas lesionadas

Una intensa lluvia registrada durante la noche del martes en el sur de Monterrey dejó como saldo diversas inundaciones y encharcamientos que afectaron la movilidad de automovilistas.

En redes sociales circularon videos donde se observa cómo el cauce del río La Silla, a la altura del Parque Canoas, incrementó de manera considerable, al grado de que el retorno a desnivel de la zona quedó completamente anegado.

Asimismo, en la Carretera Nacional se presentaron encharcamientos que complicaron la circulación, aunque no se reportaron mayores incidentes ni personas lesionadas.

Las precipitaciones formaron parte de un fenómeno atmosférico que se mantuvo activo por un par de horas, sorprendiendo a los habitantes de colonias como La Estanzuela, La Rioja y alrededores, quienes reportaron afectaciones menores en vialidades.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal se mantuvieron en recorridos preventivos para vigilar el nivel de los afluentes y atender posibles emergencias.