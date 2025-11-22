Integran a Pedro Garza al gabinete del alcalde Héctor García

Además de coordinarse con los secretarios municipales, el presidente del Concejo Ciudadano trabajará en temas de movilidad y comercio

El diputado federal con licencia, Pedro Garza Treviño, se unió este jueves a la administración de Guadalupe para ser el presidente del Concejo Ciudadano Municipal.

El alcalde Héctor García le entregó el nombramiento para que se integre al trabajo de manera inmediata para coordinarse con los secretarios municipales.

“Le pedí que se integrara al equipo, que me hiciera el favor de sumarse para que planeemos en diciembre del veinticinco, para que en el veintiséis nos vaya mucho mejor. Que planeemos este mes que tenemos para formar un Concejo Ciudadano importante, de gente valiosa que le gusta servirle a Guadalupe”, expresó el alcalde.

Por su parte, Garza Treviño aseguró que existe mucho trabajo por hacer en materia de servicios públicos y movilidad, así como en sectores comerciales y de la industria.