VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Integran a miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena

Por: Diana Leyva

19 Abril 2026, 15:12

Compartir
WhatsApp

Con esta afiliación se refrenda el compromiso del partido para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación

Integran a miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena

Integrantes del gabinete del Gobierno de Santa Catarina se afiliaron este fin de semana al partido de Morena.

Titulares de diversas dependencias acudieron a las instalaciones del Comité Seccional en Defensa de la Transformación, para sumarse a este movimiento de la Cuarta Transformación.

Entre los miembros que se integraron están:

  • Karina Medina, secretaria de Ayuntamiento
  • Elizabeth Rosas, secretaria de Cultura
  • Juan Manuel Alvarado, secretario Ejecutivo;
  • Francisco Palacios, secretario de Servicios Públicos
  • Mario Islas, secretario de Obras Públicas
  • Raúl Mendoza, secretario de Educación
  • Erick Castillo, jefe de Gabinete
  • Joel Torres, director del DIF Municipal
  • Adrián Hernández Bahena, síndico primero

En esta integración también se consideró a servidores públicos de la presente administración. Con esto se refrenda el compromiso del partido para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

 

Comentarios