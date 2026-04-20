Integran a miembros del gabinete de Santa Catarina a Morena

Integrantes del gabinete del Gobierno de Santa Catarina se afiliaron este fin de semana al partido de Morena.
Titulares de diversas dependencias acudieron a las instalaciones del Comité Seccional en Defensa de la Transformación, para sumarse a este movimiento de la Cuarta Transformación.
Entre los miembros que se integraron están:
- Karina Medina, secretaria de Ayuntamiento
- Elizabeth Rosas, secretaria de Cultura
- Juan Manuel Alvarado, secretario Ejecutivo;
- Francisco Palacios, secretario de Servicios Públicos
- Mario Islas, secretario de Obras Públicas
- Raúl Mendoza, secretario de Educación
- Erick Castillo, jefe de Gabinete
- Joel Torres, director del DIF Municipal
- Adrián Hernández Bahena, síndico primero
En esta integración también se consideró a servidores públicos de la presente administración. Con esto se refrenda el compromiso del partido para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación.