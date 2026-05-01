Integra Policía de Santiago a 10 nuevos elementos

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago integró oficialmente a sus filas a 10 nuevos elementos (dos mujeres y ocho hombres), quienes reforzarán las labores de vigilancia y protección ciudadana en el municipio.
Durante la ceremonia de graduación, se destacó que esta nueva generación de oficiales fue formada bajo una visión moderna de la seguridad pública, con énfasis en la disciplina y el respeto a los derechos humanos.
Una policía con reconocimiento estatal
El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Azael Alejandro Castillo Vargas, dio la bienvenida a los cadetes, subrayando la calidad de la formación recibida y el prestigio de la corporación a la que hoy se integran.
“Se prepararon en el mejor Instituto Policial del país y hoy se integran a la policía mejor evaluada, reconocida por instituciones prestigiadas como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”, afirmó Castillo Vargas.