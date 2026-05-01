Integra Policía de Santiago a 10 nuevos elementos

Por: Carlos Nava 30 Abril 2026, 21:02 Compartir

El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Azael Alejandro Castillo Vargas, dio la bienvenida a los cadetes, subrayando la calidad de la formación recibida

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago integró oficialmente a sus filas a 10 nuevos elementos (dos mujeres y ocho hombres), quienes reforzarán las labores de vigilancia y protección ciudadana en el municipio. Durante la ceremonia de graduación, se destacó que esta nueva generación de oficiales fue formada bajo una visión moderna de la seguridad pública, con énfasis en la disciplina y el respeto a los derechos humanos. Una policía con reconocimiento estatal El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Azael Alejandro Castillo Vargas, dio la bienvenida a los cadetes, subrayando la calidad de la formación recibida y el prestigio de la corporación a la que hoy se integran. “Se prepararon en el mejor Instituto Policial del país y hoy se integran a la policía mejor evaluada, reconocida por instituciones prestigiadas como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León”, afirmó Castillo Vargas.

El funcionario recordó a los graduados que portar el uniforme exige sacrificio y honestidad, exhortándolos a honrar la placa con una vocación de servicio inquebrantable.

Compromiso con la comunidad

En el evento, las autoridades municipales dieron la bienvenida a los agentes, confiando en que su incorporación responde a la necesidad de contar con oficiales profesionales y humanos.

El perfil: Hombres y mujeres formados con valores y visión moderna.

La misión: Actuar con profesionalismo y humanidad ante cada llamado de auxilio de la población.

El juramento: Los nuevos elementos rindieron protesta y realizaron el exhorto de fuerzas municipales, reafirmando su lealtad y compromiso de servicio.

Orgullo y perseverancia

En representación de los graduados, el policía Ramón Lagunes compartió un emotivo mensaje sobre el camino recorrido para llegar a este día, destacando que detrás de cada uniforme hay historias de esfuerzo personal.