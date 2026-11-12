Integra Nuevo León el Distrito Infantil en Guadalupe

El proyecto reúne en Guadalupe espacios como Capullos Renace, una nueva Procuraduría, un hospital pediátrico en construcción y un parque de 78 hectáreas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Bajo la administración del gobernador Samuel García, Nuevo León integra en el municipio de Guadalupe el "Distrito Infantil", una zona que reúne proyectos y servicios para atender las necesidades de la infancia, desde el cuidado y la protección hasta la educación, la salud especializada y la recreación.

Impulsado también por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, el "Distrito Infantil" articula a DIF Capullos, la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el nuevo Hospital Infantil y el Parque del Agua, en un entorno pensado para acompañar a niñas, niños, adolescentes y sus familias desde diferentes ámbitos de atención.

Capullos Renace, uno de los principales espacios

Uno de sus principales espacios es Capullos Renace. Las instalaciones que durante años presentaron grietas, humedad y deterioro dieron paso a nuevos espacios de alojamiento, educación, rehabilitación, alimentación y convivencia.

Tiene 20 villas infantiles y juveniles, Villa Bebés, escuela, plazoleta, áreas de juego, espacios deportivos, Edificio de Terapia Física y Comedor y Cocina Central, además de servicios especializados.

Villa Bebés tiene 3 mil metros cuadrados diseñados para el cuidado y la estimulación durante la primera infancia. También cuenta con un edificio de Terapia Física para rehabilitación.

Procuraduría para proteger los derechos de la infancia

A pocos metros de Capullos está la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, destinada a fortalecer la atención de los casos y los procesos de restitución de derechos.

Ahí se brindan servicios de adopciones, acogimiento familiar, psicología, trabajo social, representación legal, atención especializada y mecanismos para recibir y atender reportes de vulneración de los derechos de la infancia.

Construyen nuevo Hospital Infantil de Nuevo León

Otro de los espacios centrales es el Nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, actualmente en construcción en La Pastora, que ampliará la capacidad de atención especializada pública en el estado.

Tendrá 310 camas, 55 consultorios y 31 especialidades médicas, como pediatría, cardiología, oncología, neurología, hematología, neumología, nefrología, cirugía pediátrica, neurocirugía, psiquiatría infantil, genética e infectología.

Habrá servicio de urgencias, laboratorio, imagenología, consulta externa, cirugía, hospitalización y cuidados intensivos, así como área para quemados, quimioterapia y hospitalización oncológica.

Su población de referencia es de más de 468 mil niñas y niños, con capacidad para 11 mil cirugías, 35 mil atenciones de urgencias y 38 mil consultas de especialidad al año.

Parque del Agua suma espacios recreativos

El Parque del Agua aporta una dimensión distinta al Distrito Infantil al incorporar espacios públicos para el juego, la actividad física, la convivencia familiar y el contacto con la naturaleza.

Con una extensión de más de 78 hectáreas, cuenta con áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos, humedales y zonas destinadas a diversas actividades recreativas.

La infraestructura permite el paso de familias, personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de bicicletas, scooters y patines, y amplía el acceso de niñas, niños y adolescentes de Capullos a la recreación y el contacto con la naturaleza.