Integra Jesús Nava a expanistas y activistas a su administración

El nombramiento de mayor perfil corresponde al exalcalde, Gabriel Navarro, quien se integrará formalmente como asesor de la Oficina del Alcalde

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la estructura de su gobierno, el alcalde Jesús Nava Rivera oficializó la incorporación de nuevos integrantes a la administración municipal durante una sesión de Cabildo. Entre los nuevos perfiles destacan figuras de origen panista y activistas sociales locales.

El nombramiento de mayor perfil corresponde al exalcalde de Santa Catarina, Gabriel Navarro, quien se integrará formalmente como asesor de la Oficina del Alcalde.

Destacó que la inclusión de ciudadanos activos es vital para definir el rumbo de la gestión local a través de valores como la empatía, la transparencia y la capacidad resolutiva.

“Hoy se les entrega este nombramiento para que continúe activa esa participación ciudadana de forma auténtica, con transparencia, sensibilidad y empatía”, manifestó el edil al exhortar a los nuevos funcionarios a mantener el trabajo de campo en sectores clave como La Huasteca, el Arroyo El Obispo y las zonas colindantes al Río Santa Catarina.

Nuevas incorporaciones al gabinete municipal

El paquete de nombramientos entregado por el munícipe se distribuye en diversas áreas operativas y de asesoría estratégica dentro de la estructura pública:

• Asesorías estratégicas: Gabriel Navarro (Oficina del Alcalde), Luis Ignacio Arce Macías y Brígido Loera Montoya (Secretaría del Ayuntamiento).

• Desarrollo económico y jurídico: Jorge Arturo Morán Silva (Desarrollo Económico) y Arturo Garza Salas (Área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento).



• Bienestar Social y Deporte: La activista Ana Lydia Reyes Valdés (asesora de desarrollo de las mujeres), Lucía Leonor Jiménez (promotora de atención a adultos mayores) e Iván Vera Aguilar (coordinador deportivo).

Con estos movimientos, el Gobierno de Santa Catarina busca consolidar un puente directo entre las causas civiles de los diferentes sectores del municipio y el aparato gubernamental.