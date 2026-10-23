VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Integra Jesús Nava a expanistas y activistas a su administración

Por: Samantha Treviño

21 Octubre 2026, 20:26

Compartir
WhatsApp

El nombramiento de mayor perfil corresponde al exalcalde, Gabriel Navarro, quien se integrará formalmente como asesor de la Oficina del Alcalde

Integra Jesús Nava a expanistas y activistas a su administración

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la estructura de su gobierno, el alcalde Jesús Nava Rivera oficializó la incorporación de nuevos integrantes a la administración municipal durante una sesión de Cabildo. Entre los nuevos perfiles destacan figuras de origen panista y activistas sociales locales.

El nombramiento de mayor perfil corresponde al exalcalde de Santa Catarina, Gabriel Navarro, quien se integrará formalmente como asesor de la Oficina del Alcalde.

856888869_2079641165999847_2408369739913177176_n.jfif

Destacó que la inclusión de ciudadanos activos es vital para definir el rumbo de la gestión local a través de valores como la empatía, la transparencia y la capacidad resolutiva.

“Hoy se les entrega este nombramiento para que continúe activa esa participación ciudadana de forma auténtica, con transparencia, sensibilidad y empatía”, manifestó el edil al exhortar a los nuevos funcionarios a mantener el trabajo de campo en sectores clave como La Huasteca, el Arroyo El Obispo y las zonas colindantes al Río Santa Catarina.

Nuevas incorporaciones al gabinete municipal

El paquete de nombramientos entregado por el munícipe se distribuye en diversas áreas operativas y de asesoría estratégica dentro de la estructura pública:
• Asesorías estratégicas: Gabriel Navarro (Oficina del Alcalde), Luis Ignacio Arce Macías y Brígido Loera Montoya (Secretaría del Ayuntamiento).
• Desarrollo económico y jurídico: Jorge Arturo Morán Silva (Desarrollo Económico) y Arturo Garza Salas (Área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento).

856317054_2068171167177952_140073470487381954_n.jfif
• Bienestar Social y Deporte: La activista Ana Lydia Reyes Valdés (asesora de desarrollo de las mujeres), Lucía Leonor Jiménez (promotora de atención a adultos mayores) e Iván Vera Aguilar (coordinador deportivo).

Con estos movimientos, el Gobierno de Santa Catarina busca consolidar un puente directo entre las causas civiles de los diferentes sectores del municipio y el aparato gubernamental.

Comentarios