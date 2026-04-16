Instituyen 'Día de la Cultura' en honor a Mauricio Fernández

La fecha elegida para esta efeméride inscrita en el Calendario Cívico del Estado conmemora el natalicio del cuatro veces alcalde de San Pedro, el 12 de abril

En un reconocimiento a su trayectoria como impulsor de las artes en la entidad, el Congreso aprobó por unanimidad instituir el 12 de abril de cada año como el Día de la Cultura en Nuevo León.

La fecha elegida para esta efeméride inscrita en el Calendario Cívico del Estado conmemora el natalicio de Mauricio Fernández Garza (1950-2025), cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García y una figura fundamental en el mecenazgo y la promoción cultural en el norte del país.

"Se acuerda instituir el 12 de abril de cada año como el 'Día de la Cultura en Nuevo León', en conmemoración del natalicio de Mauricio Fernández Garza, destacado impulsor de la cultura y las artes en la entidad", establece el acuerdo avalado por el Pleno.

Fernández Garza, quien falleció el pasado 22 de septiembre de 2025, fue reconocido por los legisladores no solo por su carrera política, sino por su labor en la creación de recintos culturales y su invaluable contribución al patrimonio artístico del estado.

La propuesta fue impulsada en el Congreso estatal por la diputada Brenda Velázquez, de Morena.

Con esta declaratoria, informaron, se busca fomentar anualmente actividades artísticas que honren la memoria de Fernández.