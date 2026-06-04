Instituto Estatal de las Mujeres instala 200 'Puntos Naranja'

Con el objetivo de fortalecer la protección y brindar atención inmediata a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo, el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León (IEM) sumó 200 nuevos establecimientos a la red de resguardo temporal “Punto Naranja” durante el mes de mayo, mediante alianzas estratégicas con los sectores empresarial y educativo.
Patricia Salazar, presidenta ejecutiva del IEM, destacó que esta expansión responde a una instrucción directa del gobernador Samuel García para garantizar la seguridad de las mujeres en sus trayectos cotidianos.
“Queremos que las mujeres vean a los Puntos Naranja como ‘un cachito’ de su casa, que sientan que es un espacio seguro, un lugar donde pueden hacer una llamada a un familiar cuando se sientan en una situación de vulnerabilidad”, expresó la titular del instituto.