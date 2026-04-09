Instan a trabajar en Ley de Transparencia tras fallo de SCJN

Se resolvió que el Congreso de Nuevo León fue omiso al no homologar la Ley de Transparencia, ya que desde marzo del 2025 tenían que hacerlo

Luego de que la Corte ordenara al Congreso homologar la Ley de Transparencia con la reforma federal, la bancada de Morena y de Movimiento Ciudadano, pidieron a sus compañeros dejar los temas políticos de lado y acatar las órdenes.

A través de un comunicado, Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, indicó que este fallo de la corte, no solo deja ver la omisión del Congreso, sino que, se están siguiendo intereses políticos personales.

“Tenemos mucha tarea pendiente en el Congreso así que debemos ponernos a trabajar en estos temas para armonizar nuestra Constitución local con la Constitución federal en materia de transparencia como nos lo ordena la SCJN. Es una pena que tengan que venir a ordenarnos que legislemos cuando desde hace meses debimos hacerlo.

“Espero que estos temas tengan prioridad en la agenda conjunta en el Congreso y que la bancada del PRIAN deje la grilla y el golpeteo político y nos pongamos a trabajar. De pronto están muy distraídas intentando una confrontación estéril con el Ejecutivo en lugar de ponernos a trabajar”, dijo la diputada Sandra Pámanes.

Morena afirma que no hay pretextos para legislar en materia de transparencia

Así mismo, la diputada de Morena, Greta Barra, indicó que ya no hay pretextos para legislar en materia de transparencia.

“Hoy la Corte le puso un alto claro al PRIAN: la transparencia no es un favor ni una herramienta para protegerse entre ellos y sus nóminas. Es una obligación frente a la ciudadanía.

“Queda claro que el PRIAN se había negado a acatar esta reforma porque no querían soltar el control. Les incomoda la transparencia porque pone en riesgo sus nóminas infladas, sus cuotas y sus intereses. Durante años defendieron estructuras opacas, no a la gente ni su derecho a la información”, dijo Greta Barra.

Fue el pasado lunes que, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso de Nuevo León fue omiso al no homologar la Ley de Transparencia, ya que desde marzo del 2025 tenían que hacerlo y hasta la fecha solo se han hecho diversas mesas de trabajo, pero no se ha modificado la ley.

Estas modificaciones traerían consigo la eliminación del Instituto Estatal de Transparencia (INFONL), para que esos trabajos pasen a la Contraloría del estado.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria. “Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, se leyó en el proyecto.

La Corte indicó que el Congreso debe de legislar en el próximo periodo de sesiones ordinarias una vez que se les haya notificado.