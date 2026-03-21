Instalarán cuartel de Guardia Nacional en Fundidora

Señaló que ese espacio nunca se contempló para actividades oficiales aunque sí podrían haber algunas relacionadas con cultura del estado

Para reforzar la seguridad de todos los asistentes al FanFest del Mundial, la Guardia Nacional instalará en Parque Fundidora un campamento temporal durante los 40 días que dure el evento, reveló el presidente del Consejo de Administración de ese recinto, Bernardo Bichara.

Este cuartel albergará a 500 elementos que no sólo vigilarán todo el parque sino también las zonas aleañas.

Evaluación de preparativos para el Mundial

Esto lo dijo Bichara tras realizarse en el parque una sesión de evaluación de los trabajos preparativos para la justa mundialista y la cual fue encabezada por el gobernador, Samuel García, y la comisionada federal para el evento, Gabriela Cuevas.

En el evento, se hizo una evaluación y calificación de los recintos revisados como el Aeropuerto de Monterrey, el Parque Fundidora, donde será el FanFest, y el estadio de los Rayados de Monterrey.

Bichara señaló que su recinto alcanzó la máxima calificación.

“Aquí va a haber un cuartel de Guardia Nacional, que le va a dar seguridad a Parque Fundidora y a toda la perimetría de aquí durante los juegos del mundial, va a haber aquí 500 elementos en Fundidora, dando seguridad a la gente . “Estamos muy entusiasmado de todo lo que escuchamos, creo que salimos con 100 de calificación y me siento muy confiado y muy contento de lo que viene y nos solicitaron continuar lo que tenemos en marcha. “Hay un plan de trabajo, no estamos improvisando nada, nos dijeron que está muy bien y sigan haciendo lo que estamos haciendo juntos”, indicó.

Parque del Agua queda fuera del FanFest

El funcionario también señaló que todos los eventos del FanFest serán en Fundidora por lo que descartó alguna actividad oficial de este tipo en el Parque del Agua el cual no ha sido concluido.

Señaló que ese espacio nunca se contempló para actividades oficiales aunque sí podrían haber algunas relacionadas con cultura del estado.