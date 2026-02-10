Instalará San Pedro parada inteligente en el Parque La Hormiga

El municipio informó que el equipamiento de estos parabuses incluye paneles solares para su funcionamiento y son puntos de conectividad urbana.

Con el objetivo de transformar la experiencia de los usuarios del transporte público, el municipio de San Pedro Garza García inició el despliegue de parabuses inteligentes, diseñados para ofrecer espacios seguros, funcionales y de alta tecnología.

Este lunes, el alcalde Mauricio Farah encabezará la inauguración del espacio en el Parque La Hormiga, ubicado en la calle Cobalto en Revolución segundo sector, siguiendo con el proyecto que busca dignificar las zonas de espera en los principales puntos del municipio.

Las nuevas estaciones no son solo refugios, sino puntos de conectividad urbana. El municipio informó que el equipamiento de estos parabuses incluye paneles solares para su funcionamiento, cargadores inalámbricos para dispositivos móviles, pantallas con señalética digital y detalles de las rutas que transitan por la zona. Además de espacios diseñados para una espera confortable.

La administración replicará este modelo en al menos ocho puntos estratégicos de San Pedro.