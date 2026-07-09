Instalan operativo preventivo por lluvias en Río La Silla

Protección Civil implementó un operativo en el río con el objetivo de evitar incidentes derivados del aumento en los niveles del agua

Ante la alerta por lluvias en la entidad, elementos de Protección Civil de Nuevo León implementaron un operativo de prevención y vigilancia en el Río La Silla, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de evitar incidentes derivados del aumento en los niveles del agua.

“Elementos de Protección Civil Nuevo León mantienen operativo de prevención y vigilancia en el Río La Silla, en el municipio de Guadalupe, derivado de las lluvias registradas en la entidad”, informó la corporación.

Como parte del Operativo Carrusel, el personal de la corporación recorre la zona para exhortar a la población a retirarse del cauce y evitar permanecer en áreas cercanas al río, debido al riesgo de escurrimientos e incrementos repentinos en el nivel del agua.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos ni vados, conducir con precaución ante el pavimento resbaladizo y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales sobre las condiciones meteorológicas y de seguridad.

La dependencia estatal reiteró que continuará con las labores de monitoreo y vigilancia en los principales cauces del estado mientras persistan las precipitaciones, y recordó que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del número 911.