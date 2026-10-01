Instalan comisión para atender apagones en Nuevo León

La nueva comision tiene como objetivo de dar seguimiento a los frecuentes apagones y buscar que las autoridades competentes garanticen el servicio de energía

El Congreso del Estado instaló la Comisión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Mejoras en Infraestructura Eléctrica, con el objetivo de dar seguimiento a los frecuentes apagones y buscar que las autoridades competentes garanticen el servicio de energía eléctrica en la zona metropolitana.

El nuevo órgano colegiado, presidido por el diputado Fernando Aguirre Flores, inició formalmente sus trabajos en el vestíbulo del Salón de Sesiones. Durante la instalación, sus integrantes coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones integrales para garantizar el óptimo funcionamiento del servicio de energía.

Aguirre Flores señaló que el crecimiento industrial, comercial y poblacional de Nuevo León ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una red eléctrica moderna, suficiente y capaz de responder a las exigencias de una economía dinámica y competitiva.

“Los apagones, las interrupciones del servicio y las limitaciones en la capacidad de suministro han generado preocupación entre las familias, los trabajadores y el sector productivo”, señaló el presidente de la Comisión.

La Comisión Especial dará seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes, solicitará la información necesaria y escuchará a los sectores involucrados para generar un diagnóstico sobre los retos que enfrenta el sistema eléctrico. También se buscará dar seguimiento a las inversiones necesarias para fortalecer la infraestructura eléctrica del estado.

Además de Aguirre Flores, la comisión quedó integrada por las diputadas Ana Melisa Peña Villagómez, Lorena de la Garza Venecia, Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, Anylú Bendición Hernández Sepúlveda y Claudia Mayela Chapa Marmolejo, así como por los diputados Ignacio Castellanos Amaya, Mauro Guerra Villarreal y Mario Alberto Salinas Treviño.