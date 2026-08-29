Instalan arco inteligente y detecta vehículo con reporte de robo

Con cámaras de visión de 360 grados y conexión a REPUVE, la nueva tecnología permitió detener al conductor de un auto con reporte.

El municipio de Juárez reforzó la vigilancia en uno de sus principales accesos con la instalación de su primer arco inteligente de monitoreo, tecnología que en apenas una semana ya permitió detectar un vehículo con reporte de robo.

El dispositivo fue colocado sobre la avenida Camino a Las Águilas, a la altura de la avenida Cañón del Sumidero, en la colonia Mirador del Río Tercer Sector, donde comenzó a operar mediante conexión de fibra óptica.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante sus primeros siete días de funcionamiento, el sistema ha realizado más de 200 mil lecturas de placas, permitiendo identificar vehículos que circulan por este punto y generar alertas para las autoridades.

El arco cuenta con cámaras de alta resolución con visión de 360 grados, tecnología para leer automáticamente las placas, antenas RFID y conexión con información del Registro Público Vehicular, lo que permite revisar datos de los vehículos en tiempo real.

Gracias a este sistema, las autoridades detectaron una unidad que contaba con reporte de robo; el vehículo fue asegurado y su conductor detenido.

Además, el sistema ha generado ocho alertas relacionadas con vehículos involucrados en accidentes viales, información que fue enviada a las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta señaló que la incorporación de esta tecnología forma parte de la estrategia de seguridad del municipio, buscando aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia, prevenir delitos y facilitar la respuesta de las corporaciones.