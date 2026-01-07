Instalan 10 centros para acopio de pinos navideños en Santiago

El municipio de Santiago, anunció la apertura de 10 centros de acopio para que la ciudadanía pueda confinar los pinos navideños naturales

El Gobierno del presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, anunció la apertura de 10 centros de acopio para que la ciudadanía pueda confinar y disponer de manera adecuada los pinos navideños naturales, con el objetivo de evitar que sean abandonados en áreas públicas o lotes baldíos.

Prevención de riesgos ambientales

La medida busca reducir riesgos, ya que los pinos secos pueden convertirse en material altamente inflamable si se dejan al aire libre.

Además, su abandono genera problemas ambientales y de seguridad en la vía pública.

Ubicación de los centros de acopio

Los centros se encuentran instalados en el Gimnasio Polivalente, en La Villa; el estacionamiento de Tacos Mundo, en El Cercado; la Plaza Gilberto Salazar, en El Álamo; las plazas Pedregal y Los Fierros, en Los Fierros; la Plaza 20 de Noviembre, en Los Cavazos; el Crucero de 4 Caminos, en El Barrial; el Centro DIF, en El Yerbaniz; la Plaza Municipal de El Ranchito y la Plaza Municipal de la Colonia Antonio Villalón.

Los centros comenzaron a operar este 5 de enero de 2026 y permanecerán abiertos hasta el último día del mes.

Al tratarse de espacios abiertos, los pinos podrán depositarse a cualquier hora del día o de la noche.

De acuerdo con el municipio, los árboles recolectados serán procesados para su disposición final de manera ecológica, evitando que terminen en tiraderos clandestinos o espacios públicos.

Las autoridades municipales recordaron a la población que los camiones recolectores de basura no recogen pinos navideños, por lo que exhortaron a utilizar los centros de acopio habilitados.