Instala San Pedro contenedores anti-osos en parques

Gabriel Todd, Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, supervisó la colocación de uno de los primeros contenedores y enfatizó la importancia de esta medida

Con el fin de proteger tanto a los residentes como a los osos, el municipio de San Pedro Garza García instaló 43 contenedores especiales para basura en parques y colonias con mayor número de avistamientos.

De acuerdo con las autoridades municipales, estos depósitos conocidos como "contenedores anti-osos", buscan reducir los avistamientos de animales silvestres en áreas urbanas buscando comida, un problema que se ha vuelto recurrente en la zona.

Gabriel Todd, Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, supervisó la colocación de uno de los primeros contenedores y enfatizó la importancia de esta medida.

"Buscamos protegernos y protegerlos a ellos, porque vivimos juntos en una comunidad, tanto las personas como los animales. "Es importante que estén protegidos para que esto no ocurra", afirmó Todd.

La iniciativa se centra en regular la gestión de residuos, ya que la disponibilidad de alimento fácil es una de las principales razones por las que animales como los osos se acercan a las zonas habitadas.

Los contenedores están hechos con acero galvanizado y pintura anticorrosiva, tienen una capacidad de hasta 250 litros y cuentan con sistemas de seguridad que previenen el acceso de los animales.

Se instalarán un total de 33 contenedores sencillos y 10 dobles en colonias con alta incidencia de avistamientos, incluyendo Valle de San Ángel, Residencial Chipinque, Lomas del Tampiquito, Pedregal del Valle y Veredalta.

La directora de Medio Ambiente, Diana Gámez, señaló que esta estrategia busca directamente mitigar una de las causas principales de los avistamientos de osos.

“Lo que se busca es precisamente regular la gestión de los residuos, una de las principales causas de avistamiento de los osos”, dijo.

Los vecinos de las áreas beneficiadas han sido parte activa del proceso, recibiendo capacitaciones sobre el uso correcto de los depósitos, que tienen dos puertas: una para depositar los residuos y otra para su recolección.

Además de la instalación de los contenedores, las autoridades municipales invitaron a la comunidad a participar en futuras capacitaciones sobre cómo convivir de manera segura con la fauna silvestre, dirigidas principalmente a residentes, trabajadores y estudiantes, fomentando un entorno más seguro.