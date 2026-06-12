Instala Salud NL hospital móvil en Parque Fundidora

Por: Carlos Nava 11 Junio 2026, 18:10 Compartir

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, supervisó las instalaciones y destacó que esta infraestructura cuenta con el equipo, insumos y medicamentos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al FIFA Fan Festival Monterrey y a los partidos de la justa mundialista en la ciudad, la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el Gobierno federal, instaló un hospital móvil de alta especialidad al interior del Parque Fundidora. Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, supervisó las instalaciones y destacó que esta infraestructura cuenta con el equipo médico, técnico, insumos y medicamentos necesarios para atender cualquier situación de emergencia de manera oportuna. Capacidad de respuesta inmediata De acuerdo con las autoridades, el hospital móvil estratégico se ubicó en un punto clave del parque para facilitar los accesos y traslados. Se estima que el complejo tenga la capacidad de resolver entre el 80% y el 90% de las incidencias médicas que se presenten en el sitio. “Estamos contentos porque la coordinación entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal ha sido muy estrecha... vamos a tener la posibilidad de atender cualquier emergencia que se presente tanto al interior del parque como en el estadio”, señaló Marroquín Escamilla.

El plan de atención contempla un protocolo de tres etapas para los pacientes:

Evaluación inicial: Detección de síntomas o traumatismos. Estabilización: Atención inmediata en el hospital móvil. Traslado: En caso de requerir cuidados más complejos, se coordinará el traslado hospitalario a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Llamado a la prevención por altas temperaturas

Debido a la temporada, la funcionaria estatal exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para disfrutar del festival de manera segura. Advirtió que las altas temperaturas incrementan el riesgo de sufrir deshidratación y golpes de calor, así como malestares gastrointestinales o desvanecimientos.

La Secretaría de Salud recomienda a los asistentes mantenerse hidratados constantemente consumiendo agua o electrolitos, y acudir al personal médico ante cualquier síntoma de malestar general.