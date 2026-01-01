Instala Monterrey sesiones del Consejo de Protección Civil

Autoridades municipales encabezaron sesiones del Consejo de Protección Civil en Monterrey para evaluar riesgos, fortalecer protocolos y proteger a la población

El Gobierno de Monterrey llevó a cabo sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación interinstitucional ante posibles contingencias en la ciudad.

Durante las reuniones, autoridades municipales analizaron distintos escenarios de riesgo, así como los protocolos de respuesta ante fenómenos naturales, emergencias urbanas y situaciones que pudieran poner en peligro a la población.

Coordinación entre dependencias

En las sesiones participaron representantes de dependencias municipales, estatales y cuerpos de auxilio, quienes revisaron planes de acción, capacidades operativas y mecanismos de comunicación para una respuesta más eficiente ante emergencias.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía, especialmente ante el crecimiento urbano y el aumento de eventos climáticos extremos.

Prevención como eje central

El Consejo Municipal de Protección Civil reiteró que la prevención es una prioridad, por lo que se continuará con la evaluación constante de zonas vulnerables, la actualización de protocolos y la difusión de recomendaciones entre la población.

Finalmente, se informó que estas sesiones se mantendrán de manera periódica para garantizar que Monterrey esté preparado ante cualquier eventualidad y cuente con una respuesta oportuna y coordinada.