Instala Monterrey Centros de acopio de pinos navideños naturales

El Gobierno de Monterrey invita a la comunidad a entregar los árboles ya no utilizados, donde la Secretaría de Servicios Públicos los retirara

Un total de 49 centros de acopio fueron instalados en la ciudad con la finalidad de recibir una gran cantidad de pinos navideños de los que los ciudadanos ya no utilicen.

El Gobierno de Monterrey invita a la comunidad a entregar los árboles ya no utilizados donde la Secretaría de Servicios Públicos los retirara para ser triturados.

Entre 3,000 y 3,500 es la cantidad esperada de pinos navideños en este año que serán reciclados para ser convertidos para el uso y remodelación de áreas verdes de Monterrey.

Se le invita a la ciudadanía a realizar esta entrega de pinos en los siguientes lugares correspondientes:

Zona Centro



1. Delegación de Servicios Públicos Centro: Dr. Coss #3345 entre Rafael de la Peña

y David A. Cossío, Col. Del Norte.

2. Parque Alamey: Ladrón de Guevara y Zuazua, Col. Del Norte.

3. Alameda Mariano Escobedo: Washington y Villagrán.

4. Vivero de Ciudad Deportiva: Jesús M. Garza entre Churubusco y Santa Catarina,

Col. Carranza.

5. Plaza Santa Isabel: Av. Madero y Xicoténcatl.

6. Plaza La Salle de la Parroquia San Juan Bautista: Calle Francisco Belden y Ángel

Martínez, Col. Chepevera.

7. Parque Mediterráneo: 15 de Mayo y Serafín Peña, Col. Centro.

8. Mitras Centro: Matehuala y Real de Catorce.

9. Mitras Norte: Reynosa entre Tuxpan y Orizaba.

10. Moderna: Pablo A. de la Garza y Magnolia.

11. Plaza del Mariachi (Plaza Acero): Av. Madero y Prisciliano

Zona Huajuco



1. Instalaciones de la delegación Huajuco de Servicios Públicos, avenida Reyna

s/n Col. Condesa.

2. Lago Erie y Lago Zúrich, Col. Lagos del Bosque

3. Paseo La Reforma y Salto del Agua, Col. Satélite

4. Lázaro Cárdenas y Cerro de la Silla, Col. Mirador Residencial

5. Paseo de Las Dalias y Cazadores de Galeana, Col. Del Paseo Residencial

6º sector.

6. Av. La Rioja y Cervera del Río, Col. Villas La Rioja

7. Plaza Jardines de Luxemburgo, Col. Jardines del Paseo

8. Plaza Paseo Fosano y Cardoner, Col. Lomas del Paseo

9. Paseo Fuentes y Av. La Luz, Col. Villa Las Fuentes

Zona Poniente

1. Delegación Poniente de Servicios Públicos, cd. Limón no. 111 Col. Mitras Norte

2. Parque Tucán, calles Uranio y Polonio Col. Valle de Infonavit

3. Reserva Ecológica San Jerónimo, Av. San Jemo y Av. Insurgentes

4. Justo Sierra entre Álamos y Fresnos Col. Colinas de San Jerónimo

5. Av. San Jemo y Anillo Periférico Col. San Jerónimo 4º sector

6. Prol. Ruiz Cortines y León XIII Col. Ampliación San Jorge

7. Av. Enrique C. Livas y 3ª Avenida. Col. Cumbres 1er. Sector

8. Av. Raúl Rangel Frías y José Martín, Col. Burócratas del Estado

9. INDECO Naranjo, Av. Raúl Rangel Frías y Ruiz Cortines





Zona Norte

1. Delegación Norte de Servicios Públicos avenida Las Selvas no. 3401 Col.

Moctezuma.

2. Av. No Reelección y Cofre de Perote Col. Villa Mitras

3. Av. Fidel Velázquez y Xilofactos Col. Central

4. Chichenitzá y Olmeca Col. Unidad Modelo

5. Av. Fidel Velázquez y Narciso Mendoza Col. Hogares Ferrocarrileros

6. Av. Aztlán y B. Mitre Col. San Bernabé

7. Canal Medular y Rábida Barrio Santa Isabel

8. Fundadores del Ejido y Colonial Mitras Col. Lomas de Cumbres

Zona Sur

1. José Alvarado, Jesús E. Treviño y Ramón Magaña Col. Ancón del Huajuco

2. José Alvarado y Lucas Balderas, Col. Florida

3. Agrónomos, Filósofos y Técnicos Col. Tecnológico

4. Río Pánuco y Río Obregón Col. Villa Los Pinos

5. Estrellas y Delfines Col. Contry

6. Puerto Márquez y Puerto Arista Col. Las Brisas

7. Bahía de las Islas y Bahía Guantánamo Col. Rincón de la Primavera

8. Golondrina y Siderúrgica Col. Buenos Aires

9. Pánuco y Aguanaval Col. Roma

10. Loma Larga y Loma Florida Col. Loma Larga

11. 16 de septiembre y Durango Col. Independencia



La entrega de estos pinos navideños tienen como fecha limite el 14 de febrero del presente año.