Instala Monterrey centro de acopio para Veracruz

Para enviar ayuda a las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, el gobierno de Monterrey instaló un centro de acopio en las oficinas generales del DIF.

El punto de recolección estará abierto las 24 horas del día para recibir artículos de limpieza y alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas y atún.

Las instalaciones se ubican en la colonia Loma Larga, sobre la calle Loma Redonda #1500, y comenzaron a recibir los productos desde este sábado.

“Apoyemos a nuestras amigos y amigos de Veracruz que están pasando por una situación muy difícil debido a las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días. “Demostremos que cuando se necesita siempre estamos para dar la mano”, invitó la presidenta del DIF municipal Gaby Oyervides.

A través de un comunicado, el municipio reiteró que el acopio es una muestra de la solidaridad que históricamente ha mostrado la ciudadanía.

“Con esta acción, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso de solidaridad y apoyo ante las emergencias, demostrando que el DIF municipal siempre está donde más se necesita, y la comunidad regiomontana siempre está lista para tender la mano”, se lee.

Al corte del sábado, al menos seis personas han perdido la vida en Veracruz por las inclementes lluvias ocurridas durante la semana.