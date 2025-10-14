Instala Igualdad e Inclusión centros de acopio para Veracruz

Los contenedores se encuentran en la Torre Administrativa, el Pabellón Ciudadano, Banco de Alimentos de Cáritas, así como en los distintos centros comunitarios

La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló contenedores que funcionarán como centros de acopio para apoyar a las familias del estado de Veracruz, afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones recientes.

Los contenedores se encuentran ubicados en la Torre Administrativa, el Pabellón Ciudadano, el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, así como en los distintos centros comunitarios distribuidos en todo Nuevo León.

Los donativos se recibirán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 9 a 2 de la tarde.

Entre los artículos que pueden donarse se encuentran:

• Lata de sardina (425 g)

• Lata de atún en aceite o agua (140 g)

• Lata de ensalada de verduras (220 g)

• Lata de fruta en almíbar (800 g)

• Latas de frijoles enteros o refritos (400 g)

• Paquete de tenedores desechables (25 piezas)

• Gel antibacterial (300 ml)

• Papel higiénico

• Toallas sanitarias

• Shampoo

• Desodorante (para mujer y hombre)

• Pasta y cepillo dental

• Agua embotellada

La dependencia invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad, con el fin de brindar apoyo a las personas damnificadas en Veracruz.