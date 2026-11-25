Debido a la obra y la intensa carga vehicular de la zona durante gran parte del día, Guadalupe exhorta a los conductores a salir con mayor anticipación

Debido a importantes reparaciones que realiza Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey sobre la avenida Eloy Cavazos, el municipio de Guadalupe anunció que a partir de este martes 24 de noviembre se habilitó un contraflujo para minimizar el impacto de la obra.

El tramo afectado comprende desde la avenida Lázaro Cárdenas hasta el cruce de Eloy Cavazos con la avenida Tolteca; una de las zonas más transitadas del municipio, pues conecta con la zona de La Pastora.

Desde las 10:00 horas, se habilita este tramo adicional en el que no hay vueltas o retornos; únicamente se sigue en línea recta.

Debido a la obra y la intensa carga vehicular de la zona durante gran parte del día, Guadalupe exhorta a los conductores a salir con mayor tiempo de anticipación para evitar retrasos.

De igual manera, se recomienda buscar vías alternas, como la avenida Pablo Livas o Juárez, las cuales corren paralelas y te permiten llegar hasta el Estadio BBVA.