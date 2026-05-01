Instala García tercer punto de agua potable gratis

El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, dio un paso más en su estrategia para combatir el desabasto histórico de agua con la apertura de una nueva planta potabilizadora gratuita en la colonia Villas de Álcali.
Este nuevo centro de suministro, denominado “Agua Purificada de la Gente”, es el tercero en su tipo dentro del municipio y busca aliviar el bolsillo de las familias que anteriormente dependían de la compra de garrafones a camiones repartidores.
Justicia social y disponibilidad 24/7
Durante la inauguración, el munícipe destacó que la elección de este sector responde a una deuda histórica con los vecinos, quienes han padecido de manera crítica la falta de suministro a través de la red de tuberías.
“Es un acto de justicia social. Hoy estamos cumpliendo un compromiso más con las y los vecinos de Villas de Álcali. Este punto es una solución directa para apoyar a las familias”, expresó Guerra Cavazos.