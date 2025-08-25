Insta División Ambiental a sumar esfuerzos por el aire de NL

La Agencia Estatal de Calidad del Aire, como parte de las dependencias de la División Ambiental, participó en el Seminario ASG dirigido a aliados industriales

La Agencia Estatal de Calidad del Aire, como parte de las dependencias que integran la División Ambiental, participó en el Seminario ASG organizado por STIVA y ANADE Nuevo León, dirigido a aliados industriales.

Durante el evento, que impulsa proyectos ambientales, sociales y de gobernanza, Armandina Valdez, Directora de la Agencia, fue la encargada de exponer los trámites y programas clave de la institución.

En su intervención, realizó un llamado a la acción dirigido al sector empresarial, instándolo a:

Cumplir con la normativa: Regularizar sus operaciones mediante la obtención de la Licencia de Funcionamiento y la presentación anual de la Cédula de Operación Anual (COA), trámites esenciales para operar dentro del marco legal.

Adherirse a la Estrategia Estatal de Calidad del Aire: Presentar de manera voluntaria un Programa de Reducción de Emisiones específico para sus instalaciones.

Armandina Valdez recalcó que el objetivo es una colaboración en la que las empresas, basándose en su conocimiento de sus procesos, propongan sus propios compromisos de mejora, con el apoyo y guía de la Agencia.

Ser corresponsables: Adoptar un papel activo en la mejora de la calidad del aire, destacando que estas acciones no solo benefician al medio ambiente, sino que también se traducen en eficiencia operativa y ahorros económicos para las empresas.

Se destacó que más de 235 empresas en el estado ya forman parte de esta estrategia, demostrando un compromiso creciente del sector.