Insta Brenda Velázquez a municipios a priorizar drenaje pluvial

La propuesta también exhorta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para ejecute una cartera priorizada de proyectos de infraestructura pluvial

Con el fin de fortalecer la planeación, mantenimiento y construcción de infraestructura pluvial, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez Valdez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 51 municipios de Nuevo León para esta causa.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora advirtió que las lluvias intensas continúan provocando afectaciones en vialidades, viviendas e infraestructura, por lo que consideró necesario pasar de una política reactiva a una estrategia permanente de prevención.

Planteó que estas necesidades sean consideradas expresamente por los Ayuntamientos dentro de sus Presupuestos de Egresos para 2027 y tomar como referencia los Atlas de Riesgo vigentes de cada municipio.

“No podemos esperar a que llegue otra lluvia intensa para volver a hablar de inundaciones, daños o pérdidas. La prevención tiene que convertirse en una prioridad permanente y también presupuestal”, señaló Brenda Velázquez.

Insta a Servicios de Agua y Drenaje para ejecutar proyectos de infraestructura pluvial

La propuesta también exhorta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que, en coordinación con los 51 ayuntamientos, integre y ejecute una cartera priorizada de proyectos de infraestructura pluvial y desazolve.

“Los municipios conocen sus puntos de riesgo y Agua y Drenaje cuenta con atribuciones en la planeación de la red pluvial. Lo que necesitamos es coordinación, proyectos y recursos destinados a prevenir antes de lamentar consecuencias”, agregó.

La legisladora recordó que el riesgo hidrometeorológico no es nuevo para Nuevo León y que después de los daños registrados por la tormenta tropical Alberto en 2024, resulta indispensable fortalecer la inversión preventiva y la coordinación entre autoridades.