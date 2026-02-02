Insta a ciudadanía a vacunarse en Tamal Fest de Juárez

Vacunas contra el sarampión e influenza, son algunas de las que se aplicarán durante la jornada de este domingo frente a la Unidad Médica Familiar número 20

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a todos los ciudadanos de Juárez a que acudan a aplicarse sus vacunas este domingo, como parte del line-up del Tamal Fest.

De acuerdo con un comunicado, las vacunas se aplicarán durante este domingo, a partir de las 13:00 horas hasta las 19:00 horas, frente al módulo de la Unidad Médica Familiar 20, ubicada sobre la avenida Arturo De La Garza, en la colonia Juárez Centro.

En este espacio, se proporcionarán vacunas para:

Sarampión

Influenza

Neumococo

Todas las del esquema básico

¿Qué es el Tamal Fest?

El municipio de Juárez se prepara para celebrar una de sus festividades más importantes del año con la edición 2026 del Tamal Fest, evento con el que la ciudad refrenda su título como La Capital del Tamal.

El festival se llevará a cabo del 31 de enero al 2 de febrero, sobre la tradicional calle de los Tamales, Arturo B. de la Garza, en un formato de tres días lleno de música, gastronomía y actividades familiares.

El domingo primero de febrero, el escenario recibirá a Grupo Pesado, que cerrará la jornada con sus más grandes éxitos.

Para el lunes 2 de febrero, el cierre estará a cargo del Grupo Los Rojos, quienes encenderán el ambiente con su estilo característico.