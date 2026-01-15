Inspira programa de Auténticos Tigres a jóvenes de San Nicolás

El rector Santos Guzmán López subrayó que el programa de futbol americano es una parte esencial del modelo educativo de la Universidad

Por la obtención de la triple corona del futbol americano a nivel nacional durante 2025, el Gobierno de San Nicolás entregó un reconocimiento a las tres categorías de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La distinción fue otorgada a los equipos mayor, intermedia y juvenil, cuyos entrenadores —Antonio Zamora Montemayor, Rolando Piña y Juan Carlos García, respectivamente— acudieron a la ceremonia para recibir el reconocimiento en representación de los jugadores.

El evento fue encabezado por el presidente municipal de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, y el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quienes resaltaron la importancia del programa deportivo universitario y su impacto en la comunidad.

Durante su mensaje, Carrillo Martínez destacó que el programa de los Auténticos Tigres representa un “plus” para la sociedad nicolaíta y para Nuevo León, al considerar que su éxito deportivo se ha convertido en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Por su parte, el rector Santos Guzmán López subrayó que el programa de futbol americano es una parte esencial del modelo educativo de la Universidad, por lo que agradeció el reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de San Nicolás.

Además de los equipos universitarios, el Gobierno municipal reconoció la trayectoria de los Toros de San Nicolás, Potros de Anáhuac y Carneros de Hacienda Los Morales, a quienes destacó por sus logros deportivos y por fungir como semilleros en la formación de jóvenes atletas.