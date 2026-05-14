Inspeccionan residencia en Sierra Alta en base a secuestro

Efectivos de la Fiscalía Especializada ingresaron a una residencia sobre la calle Rosa Amarilla. Trascendió que el cateo es en base a un secuestro en Tamaulipas

Agentes de la Fiscalía anti secuestros catearon e inspeccionaron una residencia en el sector Sierra Alta al sur de Monterrey.

La diligencia llevada a cabo fue en colaboración con las autoridades del estado de Tamaulipas, en torno a una privación ilegal de la libertad ocurrida en ese estado.

Los detectives antisecuestros de Nuevo León llegaron hasta la colonia privada Sierra Alta sector Plaza Rincón de la Rosa.

A bordo de varias unidades los efectivos de la Fiscalía Especializada ingresaron a una residencia sobre la calle Rosa Amarilla.

Trascendió que el cateo e inspección es en base a un secuestro de un comerciante ocurrido en Tamaulipas.

Las pesquisas realizadas en torno al caso, llevó a las autoridades tamaulipecas a solicitar apoyo a la Fiscalía neolonesa.

Detectives y personal de Servicios Periciales resguardaron la residencia enclavada en lo alto del sector Sierra Alta.

Los elementos recolectores de evidencias ingresaron e inspeccionaron la casa de tres pisos.

A pesar del hermetismo de las investigaciones se presume que en la casa fue asegurada papelería diversa que y otras evidencias.

La residencia se localiza a 500 metros de la entrada principal custodiada por dos guardias de seguridad.