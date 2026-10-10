Inspeccionan motocicletas y remiten seis unidades en Pesquería

El despliegue se llevó a cabo como parte del Operativo Centinela, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Seis motocicletas fueron remitidas y sus conductores recibieron infracciones durante un operativo de inspección realizado por autoridades municipales en la colonia Colinas de Santa Engracia, en Pesquería.

El despliegue se llevó a cabo como parte del Operativo Centinela, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Dirección de Movilidad.

Durante las acciones, los oficiales inspeccionaron un total de 10 motocicletas y a 10 personas, con el objetivo de verificar que contaran con la documentación correspondiente y cumplieran con las disposiciones de tránsito.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron faltas relacionadas con la documentación de las unidades y el uso de escapes ruidosos, por lo que las autoridades aplicaron seis infracciones y remitieron seis motocicletas.