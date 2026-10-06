Inspeccionan avances en estación Churubusco del Metro

La infraestructura contará con puertas automáticas de seguridad y operará mediante una subestación eléctrica exclusiva para el servicio.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, encabezó un recorrido de supervisión en la estación Churubusco para constatar los avances en la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, un proyecto clave que busca transformar el transporte público en la entidad.

Durante la inspección, el funcionario constató que la infraestructura se encuentra en su fase de últimos detalles. El recorrido abarcó los accesos principales, las zonas de vestíbulo y los andenes de abordaje, los cuales contarán con un sistema de puertas automáticas de seguridad para el acceso a los trenes tipo monorriel.

Un viaducto histórico para Latinoamérica

El nuevo sistema conectará puntos neurálgicos de la ciudad, uniendo el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Centro y la zona poniente del área metropolitana a través de un viaducto elevado de 34 kilómetros de longitud, consolidándose como el más largo de su tipo en Latinoamérica.

Flores destacó el impacto visual y operativo que ya muestra la obra tras meses de jornadas laborales ininterrumpidas:

“Así se ve una estación del metro de las más avanzadas, estación Churubusco, ya está casi por terminar, en los últimos detalles. Después de años de trabajo intenso, día y noche de estar, empieza a tomar forma también desde las estaciones. Es un orgullo ver que tenemos estos avances. Ahora sí la gente de Nuevo León va a poder disfrutar de esta gran obra”, expresó.

Tecnología e infraestructura local

La magna obra se distingue por el uso de materiales de alta resistencia fabricados directamente en Nuevo León. Asimismo, se dio a conocer que el sistema operará de manera independiente gracias a una subestación eléctrica exclusiva desarrollada en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando un suministro de energía continuo y seguro.