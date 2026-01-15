¡Insólito! Niña de primaria se come candado en Montemorelos

De acuerdo a la abuelita de la niña menciona que sucedió al interior de la institución educativa y pidió que los padres de familia pongan atención a los niños

Una niña de tercero de primaria en un descuido se paso un candado a su boca ahora podría entrar a cirugía para poder extraerlo.

Los hechos sucedieron en la escuela primaria Emiliano Carranza ubicado en Gil de Leyva.

De acuerdo a la abuelita de la niña menciona que sucedió al interior de la institución educativa y pidió que los padres de familia pongan atención a los niños cuando manifiesten un problema de salud.

Los padres de familia la llevaron al médico y le hicieron unas radiografías y el candado lo tenía en su estómago.

Dijo que por cuestiones médicas esperarán si el candado lo extran mediante una cirugía, porque presentó un cuadro de salud médica de molestias.

Señaló la abuelita que no es culpar directamente a un maestro pero si poner atención cuando ellos den manifestación de algún tipo de problema los estudiantes porque podría haber sucedido una tragedia.

Mencionó que esperarán el resultado de los médicos, después que los padres de familia la llevaron a una consulta médica porque presentó malestar en su estómago.